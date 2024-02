Workshop oživlého štětce s ValienteProject

Baví vás kreativní tvorba ?? Chcete si vyzkoušet něco nového ?? Přijďte si vyzkoušet, jak namalovat figurku pomocí akrylových barev. Naučíte se, jak si poměrně snadno můžete namalovat figurku do vaší deskové hry, dračáku nebo na poličku. Workshop je primárně pro větší děti (12+), ale i dospělý si zde přijde na své. Tentokrát se vrhneme na masožravku.

Sebou jen dobrou náladu, zbytek pro Vás máme přichystané V rámci lekce se naučíme - jak držet a ovládat štetec - jak postupovat, když dostaneme figurku do ruky - vymyslíme, jak by figurka měla vypadat a pustíme se do díla