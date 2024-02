Vernisáž výstavy Klára Sedlo- Cože?

Klára Sedlo - „Cože?“



Jak to vypadá, když jsme zaplaveni pocity, sedneme si před bílé plátno a pustíme je ven?

Vztek, smutek, zoufalství, ale i štěstí, radost, nadšení…

To všechno mapuje Klára Sedlo na svých plátnech na výstavě s příznačným názvem Cože?



“Na začátku byla emoce!” říká autorka.

A taky slovo „Cože?“ To je totiž výkřik, který emoce často předchází, provází nebo doplňuje. Hlavně ty velké emoce a velké události. Na výstavě najdeme dokonce tři stejnojmenné obrazy - Cožeeeeeeeee I, II a III. Ty zachycují přepětí, vztek nebo zaskočení.

Umělkyně však na plátnech nezpracovává jen negativní pocity. Najdeme tu sice vyobrazenou i paniku, ale také nadšení či dětskou energičnost.

Na největším plátně objevíte poněkud složitější příběh.

Dva přátelé se zde v dalším životě bohužel, poněkud ironicky, inkarnovali do lišky a bažanta, a olejomalba je zachycuje v zápase na život a na smrt.



Výstava Cože zkrátka nabízí intenzivní zážitek. To, co sami můžeme prožívat, je zde zachyceno, znásobeno a zvětšeno, abychom tak mohli svoje vlastní emoce prozkoumat s odstupem. K. S.

Klára Sedlo je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze. V letech 2014–2018 studovala malbu v ateliéru Michaela Rittsteina, v letech 2018–2020 v ateliéru kresby Jiřího Petrboka. Studium zakončila diplomovou prací s názvem Rituály a získáním titulu MgA. Žije a tvoří v Praze.

Aktivně vystavuje od svých studijních let. Na kontě má nejméně 30 sólových výstav a stejné množství skupinových. Svá díla vystavovala v České republice, Slovensku, Německu, Velké Británii, Itálii a Belgii. V roce 2019 byla mezi finalisty berlínské BBA Artist Prize a tentýž mezi finalisty MostynOpen21 ve Velké Británii. Sedlo je zastoupena ve více než stovce soukromých sbírek v České republice (např. sbírka manželů Lettenmayerových), Slovensku, Německu, Rakousku, Spojených státech a Austrálii. Roku 2022 knižně vydala povídku Lami. Současně se věnuje ilustraci knih a řadě jiných aktivit.

Uklidňující vjemy nečekejte, výstava je energická, expresivní a dívá se do nás všech.