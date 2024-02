Velryba Lízinka - Sobotní divadlo

- děti do 2 let vstup zdarma Všichni jste se alespoň jednou v životě zatoulali. Takže asi tušíte, jaké to je, ocitnout se v cizím prostředí a mezi cizími bytostmi. No, a tak si možná dovedete představit, jak se musí cítit hrdinka naší pohádky velryba Lízinka, která se k nám do českých řek zatoulala až ze Severního moře.Jako vy jste asi hledali spřízněnou dušičku, tak i ona marně hledá pomoc a kamaráda mezi rybami. Až potká u břehu stejně nešťastného osamoceného kluka malého rybáře Tomáše. A protože jejich kamarádství je opravdové, dokáží spolu překonat nástrahy pana Volejníčka, který chce Lízinku jen pro sebe a uvězní jí na své plovárně. Jak se podaří uniknout ze spárů pana Volejníčka a kdo jim bude pomáhat, to uvidíte sami.

Účinkuje: Divadlo Krapet Rezervace tel: 241 773 832, 778 482 787, jara@kc12.cz