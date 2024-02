Forever - the Best Show About King of Pop

Milovníci nesmrtelného Michaela Jacksona mohou zajásat. Jedinečný král popu, na němž neustále vyrůstají nové a nové generace, je zpět. Jediná show na světě viděná a schválená rodinou Jacksonových bude k vidění v Praze v Kongresovém centru 13. března 2024. Půjde o fenomenální a jedinečnou inscenaci, která vzdává holt nejslavnějšímu hudebníkovi světa. Show vidělo přes milion diváků po celém světě a nyní se vrací, a to s novými choreografiemi, vizuálními efekty a samozřejmě největšími hity. FOREVER je jedinečnou příležitostí si znovu vychutnat Michaelovu hudbu díky show s více než 20 umělci na pódiu. Představení vyvolává v divácích silné emoce. Michael byl milovník dětí, planety a přírody a celý tým tvořený zpěváky, tanečníky, akrobaty, beatboxery a ostatními hudebníky dokáže v návštěvnících probudit pocity, na které už zapomněli. Show představuje Michaela v celé jeho „nahotě", jeho hudbu, jeho vliv na dnešní umělce, jeho práci, ideu a vize. Díky moderním technologiím uvidíte dokonalou audiovizuální zábavu s jedinečným nasvícením a zvukem.

