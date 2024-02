Legendární a fantastický svět hobitů a elfů ožívá díky hudebně-vizuálnímu představení v podání orchestru Lords of the Sound. Dvouhodinový velkolepý koncert za účasti symfonického orchestru, sboru a sólistů! Od veselých melodií hobitů až po hrozivé zvuky Mordoru, přes nádherné lyrické písně elfů - Oscarem oceněná hudba Howarda Shorea napsaná pro slavnou filmovou trilogii "Pán prstenů" zazní s novou naléhavostí a znovu vytvoří nezapomenutelnou atmosféru Středozemí. Orchestr Lords of the Sound je dlouholetým ctitelem epických hudebních témat a neustále přináší radost evropskému publiku jasnými a nezapomenutelnými koncerty, včetně hudby slavných filmových skladatelů, jako jsou Hans Zimmer, RaminJavadi,Klaus Badelt, James Howard a jiní.

Více informací o akci Lord of the Rings in Concert v Praze na www akce