Tři v tom až po uši aneb: filmové písně a kouzlo divadla

Se Zuzanou Bydžovskou, Ilonou Vozničkovou a Michaelou Pecháčkovou

Nejzajímavější filmové písně, provázené milým vyprávěním nejen o filmu, divadle a životě v podání tří hereček.

Pořad je zaměřen na filmovou hudbu a filmové písně, které rozhýbaly svět. V průběhu uslyšíte nejen nejzajímavější filmové písně, ale dozvíte se i to nejzajímavější o tom daném filmu. Vše je provázeno velmi poutavým a krásným vyprávěním Zuzany Bydžovské, Michaely Pecháčkové a Ilony Vozničkové. Zuzana Bydžovská dá pohlédnout do zákulisí profesního života, do spolupráce s kolegy a pootevřou se i vrátka do osobního života. Zasmějeme se, pobavíme se, zaposloucháme se i zamyslíme. Je to malé pohlazení na duši i na srdci, které Vám zůstane. A možná přijde i překvapení….?