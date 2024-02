Skupina Rajnošek B.and zahraje převážně skladby z repertoáru Michaela Jacksona (Heal the World, Stranger in Moscow, The Way You Make Me Feel, This Is It a další) v originálních aranžmá. Zazní ale také kompozice některých známých českých autorů (K. Hašler, J. Uhlíř), chybět nebudou ani písně přímo od Bharaty Rajnoška (skladby z poslední desky For You, např. Happy Illusion, Jungle Funk nebo All my Girls). Bharata Rajnošek – sax, trp, fl; Jaroslav Friedl – g; Josef Fečo – b; Otto Hejnic – dr.