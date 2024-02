Swifthood Hollywood

"Dá se v divadle zahrát hodinový film bez scénáře? Jasně!" Nikdo neví, o čem to bude, nikdo neví, jak to dopadne, nikdo neví nic. Jsou tři a nemají scénář. Přesto mají odvahu vstoupit na pódium a začít z ničeho tvořit něco. Ponořte se spolu s Mari, Marcelem a Ondrou do archetypálních příběhů hrdinů i padouchů. Prožívejte s hlavním hrdinou strasti na jeho cestě do světa dobrodružství, kde čelí nástrahám, které si ani nedokáže představit.

Hrdina má tisíc tváří a tento večer odhalíme jednu z nich. Improvizovaný příběh vycházející z klasické struktury Hollywoodských filmů a potažmo Aristotelovy tříaktové struktury dramatu. Vyvážená dávka dramatu a komedie, smyslnosti a nesmyslnosti. Máte odvahu? My ano. Kamera, klapka, akce, jedem!