Hranice se zelím - Stand-up Show

Pražské Vtípečky se zelím přináší ty nejvypečenější komiky nové generace. A brněnské Hranice humoru též. Šestice vystupujících vám v unikátním spojení dvou mladých stand-upových skupin naservíruje to nejčerstvější, co napekli za poslední dobu. Své vtipy jako na podnose přinesou: Za Vtípečky se zelím: Jiří Štraub Ondřej Cabal Ladislav Pešan Za Hranice humoru: Barbora Köttová Daniel Martinez Martinek Tomáš Hucík Hájnikov Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc.

Jejím cílem je shromažďovat začínající komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand upu. V tom jim pomáhají také známí a zkušení komici Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan. Hranice Humoru je skupina brněnských stand-up komiků a vy máte jedinečnou možnost nahlédnout do jejich světa, soukromí, jejich hlav a to je něco, co si nesmíte nechat ujít! Humor ostrý jako břitva, který však neublíží.