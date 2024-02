VCV megashow 9 - wrestlingová akce v Praze

VcV MEGASHOW 9: Největší česká wrestlingová událost roku od VcV ORIGINÁL WRESTLING!

Připravte se na neuvěřitelné vzrušení a adrenalinový nářez, který začne 24. února 2023 v 17:00. Již od 16:00 můžete vstoupit do haly a zažít tu pravou atmosféru před samotným zahájením akce.

Kdy: 24. února 2024

Čas: Začátek akce od 17:00

Vstup do haly od 16:00

Kde: Sokolovna Jinonice, Butovická 100, Praha 5

Co můžete očekávat: Skvělé wrestlingové zápasy, které vás uchvátí svou intenzitou a zápasnickým uměním. Fascinující příběhy a vyvrcholení dlouhodobých rivalit mezi hvězdami českého wrestlingu. Úžasné zahraniční hosty, kteří přidají do akce mezinárodní nádech a vzrušení. Nepopsatelnou atmosféru plnou vášně a podpory od věrných fanoušků. Těšte se na největší českou wrestlingovou událost roku, kde se setkáte s nejlepšími českými wrestlingovými talenty a budete svědky nezapomenutelných okamžiků plných adrenalinu a vášně. Vstupte do světa vzrušujícího boje a nechte se pohltit kouzlem VcV MEGASHOW 9!