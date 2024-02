Anorok je nejnovější projekt předního evropského saxofonisty Jure Pukla, který spojuje hudebníky z různých oblastí hudby a improvizace. Originální hudba je inspirována současnou chaotickou politickou a společenskou situací ve světě, přičemž si zachovává své jádro v jazzu, improvizaci, groovu a současné vážné hudbě.

Projekt je rozšířen o elektronické zvuky, které ilustrují a odrážejí zvuky planety, na níž žijeme, a jsou poctou planetě Zemi a nám, jejím obyvatelům. Jedná se o skutečně elitní kapelu kolem slovinského saxofonisty Jureho Pukla, který se vzdělával ve Vídni, Bostonu a Grazu a po studiích odešel do New Yorku, aby se prosadil na tvůrčí improvizační scéně. Philip Dizack je v současnosti jedním z nejinovativnějších a nejangažovanějších trumpetistů na světové scéně. Joe Sanders spolupracuje s takovými velikány, jako jsou Brad Mehldau, Charles Lloyd a Herbie Hancock, abychom jmenovali alespoň některé. Nasheet Waits je bubeník, který za posledních 20 let ovlivnil téměř každého mladého hráče. Spolupracoval s legendami Andrewem Hillem, McCoyem Tynerem, Billem Frisellem a Joem Lovanem.