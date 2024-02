Divadélko - Veselá jarní pohádka

Jednoho dne se ze skořápky na svět vyklubalo kuřátko Viky. Do té doby ho zahřívala jeho maminka, kropenatá slepička. Mezitím Kašpárek, lesní Ramcajda a kamarádi slaví nejkrásnější svátky jara - Velikonoce. Honzík uplete pomlázku a Hanička obarví vajíčka. Vyrobí překrásnou kraslici, ale ta se najednou ztratí. Jak to? Ptají se všichni a pejsek Barnabáš se stane detektivem. A jak to všechno dopadne se dozvíme v naší pohádce.

Představení jsou vhodná převážně pro děti od 2 let, které vydrží pohádku sledovat. Divadelní představení je pro děti společně v doprovodu rodičů. Vstupné: 80Kč/každá osoba Rezervace předem nutná!