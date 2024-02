Workshop oživlého štětce s ValienteProject

Potřebujete se po dlouhém dni odreagovat přijít na jiné myšlenky nebo tě baví kreativní tvorba?

Od 14.2.2024 (středa) startuje v komunitním centru Mezi domy kreativní kroužek primárně určený pro děti od 12 let, ale na své si přijde i dospělý jedinec.

Můžete dorazit a vyzkoušet si co vše obnáší namalovat si figurku do deskovky kterou máte doma, dekorační bustu na poličku, nebo figurku co by hračka pro děti.

Pokud Vás to zaujme, bude zde probíhat pravidelný kroužek kde se půjde víc do hloubky a postupně rozvíjet již probraná témata.

naučíme se:

- jak správně používat štětec

-jak jednotlivé barvy spolu fungují nejrůznější techniky pomocí akrylu/oleje

-jak si připravit na malování koupené figurky/ nebo vytištěné na 3D tiskárně

- tvorba diorám základy modelování z hlíny