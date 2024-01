CROSSBAND hraje v Praze pravidelně, ale v Malostranské již nehrál pěknou řádku let. O to víc se těšíme (se kapela těší) na toto kultovní místo. Rádi bychom se do Besedy vraceli pravidelně a tak věříme, že se bude líbit i našim fanouškům.

Jako hosta si Crossband pozval kapelu Koneckonců.

Těšíme se!