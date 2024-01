Štěpánka Balcarová Emotions – Křest alba

Tématem nového alba trumpetistky a skladatelky Štěpánky Balcarové jsou lidské emoce. Štěpánka na albu ztvárňuje v osmi nových skladbách osm základních lidských emocí, které popsal americký psycholog Robert Plutchik: radost, důvěra, strach, překvapení, smutek, odpor, hněv, očekávání. Koncepční album s tímto repertoárem vydala se svým česko-polským kvartetem v roce 2023 a během koncertu se album symbolicky pokřtí. Inspirací ke zkomponování tohoto programu byly Štěpánce zkušenosti posledních několika let spojené s mateřstvím: „Prožívání některých emocí dostává s mateřstvím a výchovou dětí úplně nový rozměr.

Dříve jsem si třeba myslela, že vím, co je to hněv – jak si ho vysvětlit, vyvodit důsledky a pak ho v klidu přijmout. S dětmi se ale člověk dostává do situací, kdy tento odstup nemá a učí se prožívat každou emoci jakoby nanovo, do větší hloubky a na dřeň. Tento princip se nepromítá jen do negativních emocí, ale naštěstí i do těch pozitivních. Každou z nich jsem se naučila vnímat úplně jiným způsobem.“