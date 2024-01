Výprava do Stínadel I.

Kdo by neznal Stínadla, tajuplnou čtvrť, kterou tak nezapomenutelným způsobem popsal Jaroslav Foglar ve své románové trilogii. Zrodila se skutečně jen ve fantazii spisovatele?

Během komentované procházky ztemnělými uličkami Starého Města se možná konečně dozvíte odpovědi na některé otázky, které pálí už celé generace dobrodružných chlapců i děvčat. Jak to bylo s partou Rychlé Šípy? Kde leží Rozdělovací třída či Svatyně Uctívačů ginga? Najdeme v Praze opuštěný kostel s podzemní hřbitovní chodbou? Existují Vontové? A pokud ne, kdo tedy píše po zdech staroměstských domů tajemné vzkazy křídou? A co na to Jan Tleskač?