Hledání Páté čtvrti – Josefov

Zasvěcená průvodkyně a skvělá vypravěčka příběhů Dagmar Winklerová vás tentokrát zavede do pražského Josefova. Za honosnými fasádami činžovních domů zde lze dodnes vycítit tajuplnou atmosféru prastarých uliček s jejich exotickými vůněmi a pohnutými lidskými osudy. Co zbylo do dnešních časů z dávného ghetta, kde stávaly zbourané barokní synagogy i renesanční palác Jakoba Baševiho?

A co sochy, které mnohdy nepovšimnuty míjíme v ulicích Páté čtvrti? Snad se podaří nahlédnout za některé zavřené dveře a možná narazit i na stopu Golema. Nebo Golemky?