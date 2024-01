KunstKino: Orlando, My Political Biography

Mrtvé spisovatelky se samozřejmě nemůžete zeptat, co si myslí o dopise, který jí byl posmrtně adresován. Virginii Woolf by ale určitě jiskřivý a erudovaný film Paula B. Preciada potěšil. Filozof a spisovatel Paul B. Preciado přichází s jedním z nejpronikavějších a nejzajímavějších filmů roku 2023. Preciado si pro svůj první filmový počin přizval dva tucty trans a nebinárních osob napříč generacemi a původy, aby vyprávěli*y své příběhy prostřednictvím časem cestujícího a genderově proměnlivého hlavního hrdiny, který stojí v centru románu Virginie Woolf Orlando z roku 1928. Tento energický kolektivní portrét zůstává věrný aktivistickým kořenům svého tvůrce, rozbíjí představy o identifikaci a reprezentaci na filmovém plátně a nově představuje filmovou formu mimo binární vztahy. „Jsem naživu, vyšel (I came out) jsem z vaší fikce,“ vzkazuje Preciado Wolf.

Ve zmíněné knize se aristokratický mladík mění v ženu. V naší společnosti je však tento proces nebezpečný a zdlouhavý. Jeden z protagonnistů, Ruben Rizzi, který právě dovršil věku patnácti let, se rozhodl označovat sám sebe za transsexuálního chlapce. Rizzi je jedním z 26 novodobých Orlandů ve věku od 8 do 70 let, kteří ve filmu nosí bílý barokní límec s chomoutem a vyprávějí své příběhy. Preciado dechberoucím způsobem spojuje jejich výpovědi s pasážemi románu Wolf. Film je vizuálním a filozofickým pohledem na transgender zkušenost, zatímco popírá hranice mezi dokumentem a fikcí.

Termín konání: 31/1 2024 19.00 režie: Paul B. Preciado Francie, 2023, 98 min v originálním znění s českými titulky