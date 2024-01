Escualo Quintet & Gabriela Vermelho: The Spirit Of Tango

The Spirit Of Tango je koncertní projekt přinášející fascinující vhled do lidského fenoménu, který má prostý název „tango“. Jeho protagonisty jsou skvělí instrumentalisté Escualo Quintetu a zpěvačka, herečka a nevšední osobnost české hudební scény Gabriela Vermelho. Její nekonvenční přístup k hudebnímu vyjadřování a nevšední schopnost zvládnout stylově čistě hudbu klasickou, jazzovou, folklorní i world music, z ní činí umělkyni v jednoznačné disciplíně nezařaditelnou.

Projekt dostal název podle stejnojmenné opery A. Piazzolly. Tento „tangový“ příběh vypráví o mladé dívce Marii, která i přes svoji zbožnost propadne vášnivému tangu.