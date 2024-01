Velké změny Prahy: Udržitelné město

V Praze se v současnosti plánuje a staví celá řada nových čtvrtí. Klíčovým tématem, které je nutné u těchto projektů řešit, je jejich udržitelnost a odolnost. Co to ale konkrétně znamená? Jak navrhnout a vystavět udržitelnou čtvrť? Co všechno je při plánování udržitelného města potřeba vzít v úvahu?

To vše budou náměstci Hřib a Hlaváček probírat s autory dvou aktuálních publikací — Udržitelné čtvrti pro 21. století (Kees Christaanse, Gyler Mydyti, Petr Návrat a Barbora Grísová) a Praha odolná (Jana Zdráhalová a Lukáš Kopp).