Srdečně zveme na přednášku - Co učí moderní duchovní škola rosenkruciánů? V každé epoše existovaly duchovní školy, obvykle tajné, které byly přístupné pouze lidem, kteří na to byli dostatečně vyspělí, tj. lidé, kteří hledají odpovědi na obtížné otázky smyslu života. Moderní rosenkruciáni jsou nejmladším článkem tohoto řetězce. Rosenkrucián hovoří o dvou řádech: Za prvé o božském, dokonalém světě, poznání věčného vývoje; a za druhé o dialektickém světě, v němž veškerý „život“ začíná, rozkvétá a zaniká, a tak přechází do smrti. Je to svět neustálých změn a rozporů, které přechází z jednoho extrému do druhého. Když se nad tím vším zamyslíme, vyvstane otázka: „Co lze tedy udělat, aby se člověk dostal z tohoto světa úpadku? A je to vůbec možné?“ Jaké jsou důvody naší přítomnosti na tomto světě a co bychom měli udělat s tímto životem, když už ho máme?

Odpovědi na tyto nebo podobné otázky se vám pokusíme zodpovědět v naší přednášce a následném společném rozhovoru.