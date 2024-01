Starý mobil jako dětská vstupenka do Zoo Praha Přineste v pátek 2. února na pololetní prázdniny svůj starý vyřazený telefon do Zoo Praha. Získáte dětskou vstupenku za 1 Kč a podpoříte kriticky ohrožené gorily nížinné. O bezpečnou a ekologickou recyklaci vašeho zařízení se postará neziskový spolek Remobil.

Podmínky akce: Na pokladně stačí ukázat starý telefon a koupit si dětskou vstupenku za symbolickou 1 Kč. Akci mohou využít pouze děti do 15 let pouze 2. února v Zoo Praha.

Zařízení následně vhodíte do sběrné nádoby umístěné u každého vchodu. Za každý vybraný telefon získá Zoo Praha od společností Remobil 10 Kč a dalších 10 Kč od společnosti Asekol, které poputují na sbírkové konto „Pomáháme jim přežít“. Gorily nížinné Chov goril nížinných započal v Zoo Praha již v roce 1963. Pražská zoo je jedinou českou zoo, kde se daří gorily rozmnožovat a momentálně také jedinou, kde lze gorily v České republice pozorovat. Ve volné přírodě se za posledních 20 let snížil počet goril nížinných o 60 %. Příčinou je především odlesňování deštných pralesů v Africe, které jsou jejich domovem. Děje se tak z velké části kvůli těžbě dřeva a dalších surovin, jako jsou vzácné kovy niob a tantal používané pro výrobu mobilních telefonů. Remobil = recykluj mobil Odhadem se v České republice nachází kolem 10 milionů vyřazených mobilních telefonů. Staré telefony někdy končí i na skládce, kde dochází k uvolňování toxických látek do přírody. Remobil se snaží těmto nepříznivým vlivům předcházet a zároveň chce nabídnout široké veřejnosti co nejjednodušší a bezpečnou likvidaci a materiálové využití v souladu s platnou legislativou včetně ochrany i likvidace osobních dat. Předané mobily jsou nejčastěji mechanicky rozdrceny autorizovanými zpracovateli a v případě možnosti opětovného využití jsou datové nosiče několikanásobně přehrány certifikovaným softwarem. Více informací o projektu naleznete na www.remobil.cz. Ambasadorkami projektu Remobil jsou herečka Simona Babčáková a influencerka Jitka Nováčková, kterým tímto velmi děkujeme za podporu.