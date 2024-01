Teorie turismu

Jinakost a svoboda patří k pojmům, na kterých se jako společnost neshodneme. Dokážeme se zatím bavit aspoň o cizině a o dovolené? Otestovat by to měl nejen výstavní projekt volně situovaný do rámce historické spřízněnosti mezi turismem a fotografií (a pohyblivým obrazem). Výstavu ve výloze galerie doprovází série tematických setkání.

otevřeno:

po–pá 13–19 h

sobota na objednání