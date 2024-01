Valašsko, domov můj | Josef Vrážel

Valašsko, domov můj

Fotograf Josef Vrážel (*1966) se narodil v Karolince na Vsetínsku, v nádherné krajině Valašska, kde celý život žije a fotografuje. Svoji domovinu důvěrně zná a miluje, což je vidět na jeho hluboce lidských fotografiích, které nejsou jen obyčejným dokumentem, ale jsou to dokonale komponované obrazy plné dějů, prožitků a vůní kraje, kde je pevně ukotvený a odkud, jak sám říká, nikdy neodejde. Na Valašsku, v jeho zemi zaslíbené, zná každičký kout. Zná své „dobré rodáky“, ví o jejich radostech, strastech i nadějích. Má velký dar empatie, což mu umožňuje pronikat do přísně chráněného soukromí, které mu lidé s důvěrou nabízejí takříkajíc na stříbrném podnose a on je potom může zachycovat takové, jací jsou. Jeho snímky jsou nekašírovanou ukázkou ryzího člověčenství nádherných lidí z Valašska. A co je neméně důležité, Vrážel dokáže jako svědek jejich života vše brilantně zachytit i pro budoucí generace milovníků fotografie.