Zimní radovánky na kluzišti v Metropoli Zličín

Nákupní centrum Metropole Zličín si pro své návštěvníky připravilo akce na kluzišti pro celou rodinu. Každý lednový víkend až do února zde proběhne zajímavý program pro malé i velké a také možnost získat zajímavé ceny a dárky.

Malí, velcí, sportovci i nesportovci, začátečníci i pokročilí – pro ty všechny si nákupní centrum Metropole Zličín nachystalo bohatý víkendový program na kluzišti před vchodem č.3. Ten bude probíhat vždy od 13:00 do 18:00. Hned v sobotu a v neděli 13. a 14.1. se mohou zájemci těšit na Dětský den ledě, o týden později pak na Zimní hry na ledě, 27. a 28.1. se uskuteční Hokejový den na ledě a první únorový víkend bude patřit Masopustnímu víkendu na ledě. Během akcí bude možné získat zajímavé ceny a dárky, které Metropole Zličín pro své návštěvníky připravila. Samozřejmostí je možnost zapůjčit si na místě brusle i jiné vybavení nebo se občerstvit po sportovním výkonu. Pro vstup na kluziště lze využít Multisport nebo Sodexo kartu.

Kluziště zůstane veřejnosti otevřené až do 4. února, a to vždy od 9:00 do 21:00, kromě čtvrtků mezi 9:00 – 12:00, kdy je plocha rezervovaná pro lekce bruslení pro děti. Ledovou plochu je také možné rezervovat pro soukromé akce nebo zápasy, a to v časech 8:00 – 9:00 a 21:00 – 23:00.

Více informací najdete na: www.metropolenalede.cz