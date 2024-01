Urban Talks: Bjarke Ingels

Dánská architektonická hvězda, zakladatel studia BIG, a také jeden z tvůrců nové pražské Vltavské filharmonie – to je Bjarke Ingels. Už ve svých 27 letech spoluzaložil první ateliér a o čtyři roky později začal budovat svoji vlastní značku BIG. S tou se proslavil například díky návrhu Amager Bakke v Kodani, elektrárny, která vyrábí energii z odpadu a zároveň její fasáda slouží ke sportovním aktivitám jako lezení nebo lyžování. Právě veřejný prostor a hra je pomyslnou výkladní skříní studia, snad nejznámějším příkladem je městský park Superkilen z roku 2012 který oživil tehdy vyloučenou čtvrť Nørrebro. První významnou pražskou stavbou od studia BIG by se tak měla stát Vltavská filharmonie. Bjarke Ingels do Prahy přijede promluvit o výstavbě této nové pražské dominanty.

Součástí večera bude také představení jejího dopracovaného návrhu v rámci výstavy v Bílém sále.