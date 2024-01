Lucy Kruger & The Lost Boys v Praze

Alternativní artpopová kapela z Berlína, kterou založila talentovaná zpěvačka a skladatelka Lucy Kruger z Jihoafrické republiky. Svými nezapomenutelnými živými vystoupeními s intenzivní atmosférou si získali pozornost publika i kritiků. Po vydání debutového alba Summer's Not That Simple (2015) byli pozváni k vystoupení na nejuznávanějších festivalech v zemi včetně Endless Daze, Oppikoppi, Rocking The Daisies a Up The Creek. Od té doby stihli vydat několik dalších kvalitních alb. Jejich poslední album Heaving osciluje mezi intimitou a euforií a jeho syrová atmosféra může místy připomínat umělce jako je PJ Harvey, Hole nebo Garbage. Lucy chtěla rozšířit, rozvinout a zdramatizovat svůj přístup k psaní písní na tomto albu. Posunout svůj hlas a vystoupení ještě dál.

Jakmile našla zárodek něčeho, co stojí za to, začala s kapelou do skladeb přidávat postupně nástroje na skelet rytmu a textu. V červnu letošního roku získali cenu Europavox Spotlight Prize. Zakladatelka Lucy Kruger také spolupracovala se známým souborem Frank Popp Ensemble a její vokály můžete slyšet na nahrávkách uznávaných kapel, jako jsou The Undeground Youth nebo Swans.