MarZ a Naboso

Naboso se vrací do Malostranské besedy u příležitosti křtu svého 1. autorského EP Napoprvé. Jedná se o partu muzikantů a přátel, kterou spojuje nejen předchozí studium konzervatoře, ale především láska ke společnému tvoření, vyjádření skrze hudbu a její sdílení s publikem. Současná tvorba kapely v sobě nese prvky alternativního folku, šansonu, ale také jazzu, soulu, funky či blues. V rámci koncert představí mj. i několik zhudebněných textů slavných básníků (J. Skácel, V. Hrabě, aj.). EP pokřtí speciální hosté - Lenka Nová a Vít Sázavský (Nerez).

Účinkují: Veronika Spiegelová (zpěv), Denisa Blaha (klavír), Matouš Hron (kytara), Matěj Růžička (baskytara), Libor Cejnar (bicí), Barbora Švarcová (vokály, klarinet), Vítězslav Patočka (perkuse) a Karel Ďásek (kytara).

Více informací o kapele na webu nabosoband.cz či na FB: Naboso Band.

MarZ

Někde mezi folkem, popem a jazzem leží místo jménem MarZ – hudební vesmír zpěvačky, kytaristky a písničkářky Markéty Zdeňkové. Její písně se pohybují na orbitě témat od upřímných zpovědí přes žertovné hříčky až po šamanský rituál. Píše převážně v češtině a má schopnost vytvořit nápadité melodie a zároveň zachovat přirozenost svého mateřského jazyka. Díky tomu nachází stále se rozrůstající publikum napříč žánry i generacemi. Jádro MarZu tvoří vedle Markéty spoluzakladatel kapely trombonista a zpěvák Štěpán Janoušek, výjimečný instrumentalista současné mladé pražské (nejen jazzové) scény. Jeho rukopis je výrazně vepsán do kapelních aranžmá. První album Na rozcestí, natočené v duu, bylo zdařilým úvodem do zvukové krajiny MarZu. V roce 2018 vznikla pětičlenná kapela příchodem Dalibora Hrubeše (elektrické kytary), Miloše Klápště (baskytara, synt, vokály) a Vítězslava Patočky (bicí). Tato formace posílila a posunula Markétiny písně do nové dimenze. V březnu 2020 vydali své eponymní album MarZ u labelu Tranzistor.

Více informací: https://marz.lnk.to/MarZ

Naboso

Více informací: https://nabosoband.cz/o-kapele/