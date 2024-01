Knižní swap pro celou rodinu

Máte doma přebytečné knihy, na které se Vám práší? Přineste je do Letnice a pošlete je do světa. Vítáme knihy v dobrém stavu. Dospělácké i dětské. Vstupné jsou knihy na výměnu, pro vstup bez knih poprosíme o dobrovolný příspěvek do kasičky. Pokud se nejedná o klasické nebo jinak výjimečné dílo, prosíme nenoste knihy starší 30 let (návod na pěstování pšenice z roku 1973 málokdo využije). Vyhrazujeme si právo knihy ke swapu odmítnout. Krom nových úlovků do Vaší knihovny se seznámíte i s dalšími fanoušky knih.

Bude na vás čekat drobné občerstvení, předčítání pohádky i omalovánky pro děti. BEZ REZERVACE