Youlie + The Middle Of The Sandwich v Elpíčku

YOULIE. ♕ Kapela, která zaujme posluchače svým jedinečným zvukem, dovedností spojit intenzivní rockové riffy a popové melodie do nezapomenutelného zážitku, vyznačeného silným vokálem, kreativním skladatelským přístupem a schopností přenést emociální témata do textů svých písní. Po úspěšném roce, ve kterém kapela YOULIE. vydala 2 singly a debutové EP ŠÍLENCI, s pilotní skladbou LÁSKA, STRACH A HNĚV je čas aby zahájili další rok a opět nás překvapili svojí nevšední hudební show. ♫: https://www.youtube.com/watch?v=xAKP-vs3yjo Middle of the Sandwich

