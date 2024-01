Currents v Praze

Post-metalcoroví inovátoři Currents z Connecticutu, kterým není cizí kritický pohled na vnější rozruch i vnitřní boje, jež zuří hluboko uvnitř mysli, nepředstírají, že je život záhonem pěstěných růží. Právě naopak – zkoumáním zakázaných oblastí zmučené psychiky a zuřivým hledáním smyslu uprostřed nejistého chaosu si kapela získala srdce metalových fanoušků po celém světě; o čemž svědčí více než 80 milionů streamů a plná turné, na nichž si jako support zahráli například vedle kapel jako Ice Nine Kills, Thy Art is Murder, August Burns Red, As I Lay Dying, We Came As Romans, Fit For A King a dalších.

Ve Futuru vystoupí ve vybrané společnosti Being as and Ocean, Oceans Ate Alaska a Sentinels.

Nepropásněte!