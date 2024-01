Novelists v Praze

Francouzská progresivní metalcorová čtveřice dorazí do Prahy a fanouškům představí svůj nejnovější singl Turn It Up. Jako support je doprovodí kapely The World Alive, Elwood Stray a Ashen.

Kapelu Novelists založili v roce 2013 bratři Durandovi po rozpadu jejich předchozí kapely A Call to Sincerity. Skupina svou hudbu stylizuje převážně do metalcoru s mocnými kytarovými riffy silně inspirovanými progresivním metalem a djentem. Novelists ve své tvorbě spoléhají především na čisté, melodické vokály a nikoliv tvrdý řev, což je v metalcoru neobvyklý postup. Současnou sestavu Novelists tvoří Florestan Durand (kytara), Amael Durand (bicí), Nicolas Delestrade (baskytara), Camille Contreras (zpěv) a Pierre Danel (kytara), který se ke kapele připojil v roce 2021.