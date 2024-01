Donny Benét v Praze

Pěstěný knír, ještě pěstěnější mullet a mocné disco hymny – to je australský zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista Donny Benét. Po dvou letech se tenhle unikátní muzikant se svým nadčasovým vystoupením vrací do Prahy, a to rovnou s novou deskou. Ta vyjde magického 29. února 2024 a za necelý měsíc na to bude možnost slyšet nové skladby naživo!

Nenechte si tuhle nálož osmdesátkového disca ujít! Poslední koncert ve Futuru byl vyprodaný, tak svou šanci nepropásněte!

Doors 20:00 Start 21:00