The O’Reillys and the Paddyhats v Praze

Dechberoucí energie v kombinaci s tradičním folkem a moderním punkovým přístupem vytváří jedinečnou symbiózu, která posluchače a návštěvníky koncertu zaujme od první sekundy: irish folk punk. Sedmičlenná kapela The O’Reillys and the Paddyhats je sice původem z Německa, ale irské folk punkové melodie umí vyšvihnout jako málokdo. Stejně jako pořádnou party. Nepropásněte! Doors 19:30 Start 20:30

