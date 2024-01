Pam Rabbit - křest alba

Jeden z nejvýraznějších objevů české hudební scény – zpěvačka, textařka a tanečnice Pam Rabbit – zavítá do Lucerna Music Baru! Vstupenky seženete tady.

Vzkaz od Pam: „Hi, tady Pam! Chtěla bych tě pozvat na svůj křest desky I LOVE THE INTERNET, který se bude konat v Lucerna Music Baru 11. 1. 2024! Pracovala jsem na tomhle projektu hrozně dlouho a těším se, až si to dáme spolu naživo. Nový songy, vizuály, živá kapela a good vibes, zavřeme se spolu do Lucerny a na chvíli utečeme pryč od všeho. Love you, can’t wait to see youuuu P.S. Spooky outfits jsou vždy vítaný“

Doors 19:00 Start 20:30