Camping: Apolena Rychlíková & Jindřich Vobořil

Nedodržená předsevzetí v novém roce a suchý únor před námi. Přibývá lidí závislých na drogách, a to nejen na cigaretách a alkoholu, ale i na marihuaně, kratomu, kokainu nebo piku. Zatímco ve většině Evropy je hlavní nelegální tvrdou drogou heroin, u nás je to tradičně pervitin, a to i díky domácí výrobě. Množství pervitinu v českých odpadních vodách je dokonce nejvyšší v Evropě.

V jakých městech a čtvrtích je jeho největší koncentrace? A jaké další drogy obsahuje naše kanalizace? Pozvání do dalšího Campingu přijala režisérka dokumentárních filmů, aktivistka a novinářka Apolena Rychlíková společně s bývalým národním protidrogovým koordinátorem, který patří mezi přední tuzemské odborníky na drogovou problematiku, Jindřichem Vobořilem.