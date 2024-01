Urban Talks: PAU studio

Aby planeta dokázala pojmout očekávaný růst obyvatel, je potřeba, aby následujících 10 let každý měsíc vzniklo město o velikosti New Yorku! Dnešní města a architekturu příliš ovlivňují normy, vyhlášky a nutnost přizpůsobovat se okolním jevům. Z jednotlivých měst se tím vytrácí jejich ikonické prvky pocházející z jiných kontinentů a kultur. Světové metropole tak postupně splývají v uniformní města definovaná silnicemi a výškovými budovami. Jak v této době usilovat o jedinečnost architektury, ale zároveň přicházet s globálními řešeními, která je možné replikovat, a dosáhnout tak kvalitního a udržitelného městského prostředí?

V newyorském studiu PAU (Practice of Architecture and Urbanism) přišli s návrhem bytového domu, který by bylo možné postavit po celém světě z lokálních materiálů. Jeho ekologická stopa by tak byla nižší a krom toho by dokázal být i energeticky soběstačný. Přístupy studia ale můžeme hledat nejen v návrhu bytových domů, ale i návrzích na přestavbu Penn Station na Manhattanu nebo jejich nejnověji dokončeném projektu konverze továrny na zpracování cukrové třtiny Domino na kancelářskou budovu v Brooklynu. Jednotlivé návrhy a filozofii studia představí jeho zakladatel Vishaan Chakrabarti.

Akce se koná v angličtině.