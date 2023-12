Zabijáci autenticity aneb Tělo jako komunikační nástroj i zbraň

Večer s Kateřinou Janečkovou. Přednáška nabitá praktickými ukázkami, teorií vycházející z herecké a lektorské praxe, okořeněná profesionálními radami a zajímavými (hereckými) triky. Co může člověk udělat proto, aby vystupoval přirozeně a posílil tak důvěryhodnost svého projevu v pracovním i osobním životě? Co je zaručeným zabijákem autenticity? Kdo ví, jak působit uvolněně za každé situace? Účastníci si mohou přijít pro inspiraci, jak se ve stresových situacích naučit ovládat rušivé elementy svých vnitřních pocitů ve vnějším projevu. Ať už se věnují herectví, pracují na vedoucích pozicích nebo je zajímá osobní rozvoj, vždy je nutné si uvědomit, že vnímáním řeči těla se realizuje až 90% každodenní komunikace.

A komunikace není jen o tom, jak se člověk tváří, ale především o tom, jak umí pracovat s napětím těla a s rytmem zvolených gest a to vše v rámci vědomé práce s vlastním typem. Kdo ví, že snaživost a nejistota = křeč? To, jaký člověk je nebo jak se vnímá v různých prostředích, nemusí být totožné s tím, jak jej vnímá okolí. Cílem je: Pojmout přirozenost za standardní stav, ať už je člověk kdekoliv. Nezáleží na tom, zda je na člověka v daný moment upřeno dvacet párů očí anebo si právě zpívá doma v koupelně. Uvědomění si svých kvalit a slabých stránek, přijmout se takový jaký člověk je, osvojit si triky na odbourání nervozity, umět uvolněně a nestrojeně komunikovat s okolím či být uvěřitelný. V průběhu večera získají účastníci rady a tipy od profesionální herečky, která své zkušenosti ze světa herectví a osobního rozvoje propojila ve výukovou metodu. Její síla není pouze v teoretickém poznání daných témat, ale díky možnosti osobního prožitku nabízí jejich vědomé uchopení, které posune komunikaci a sebedůvěru na novou úroveň. Kateřina Janečková vyrostla v hereckém prostředí a od svých 11 let se tomuto oboru věnuje aktivně. Má za sebou desítky rolí v oblasti divadla, televize i filmu (např. Ošklivka Katka, Ulice, Národní Třída, kde získala i nominaci na Českého Lva atd.) Vzdělání získala na činoherní konzervatoři a Vysokoškolské na HAMU v oboru Nonverbální divadlo (pantomima, klaunerie, fyzické divadlo a autorská tvorba).

Od roku 2016 působí jako lektorka a herecký kouč. Je spoluzakladatelka hereckých workshopů Kalegro, které nabízí workshopy pro herce, firmy, školy i zájemce o osobní rozvoj. A je spoluzakladatelka veřejné platformy Herecká Databáze Kalegro.