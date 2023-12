Vánoce 2023 v Zoo Praha

Na Štědrý den a oba vánoční svátky budou mít děti do 15 let vstup do zoo za 1 Kč. Jedlé dárky můžete zvířatům nosit už od 18. prosince. Uvítáme jablka, mrkev či suché pečivo a vy za ně dostanete drobnou pozornost. Jak zvířatům chutná, se můžete přijít podívat během vánočních komentovaných krmení.

Těšit se můžete také na tradiční nadílku u zvířat – od 27. prosince budou vybrané druhy dostávat neprodané vánoční stromky. Jak si s nimi poradí gorily, sloni nebo třeba papoušci?

