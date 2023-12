Prozpívat se do nového roku: Zpěv jsou naše kořeny, vedou Victoria Hanna (Izr) a Mariana Sadovska (Ukr)

Workshop se dvěma výraznými zpěvačkami s mezinárodním renomé je určen všem zájemcům o společné zpívání. Na míře zkušenosti nezáleží. Přidat se můžete jen na jeden den. V rámci workshopu se naučíte písně a texty z hebrejského i ukrajinského kulturního dědictví. Obě zpěvačky už roky pojí hudební přátelství a teď i smutek z válek v obou jejich zemích. Izraelka Victoria Hanna a Ukrajinka Marjana Sadowska se rozhodly specielně pro účastníky Hlasohledu vytvořit společný workshop, věnovaný zpěvu jako kořenům, které nás můžou kotvit a posílit v těžkých časech. V rámci workshopu se naučíte písně a texty z hebrejského i ukrajinského kulturního dědictví v podání těchto dvou velmi osobitých a oceňovaných vokalistek. Společně ve zpívání přeplujeme do Nového roku. Workshop je otevřen všem zájemcům, na míře zkušenosti nezáleží, trvá dva dny, je možné přihlásit se jen na jeden z nich. VICTORIA HANNA je hlasová umělkyně a zpěvačka, která je známá pro své výjimečné zkoumání hlasu, jazyka, kompozice a tvorby, a to jak v izraelské, tak v mezinárodní umělecké sféře. Pracuje s různými médii, včetně zpěvu, textu, zvuku, videa a performance, a tyto formy plynule propojuje, čímž podporuje harmonické sbližování tvůrčího projevu. Její videa jsou svědectvím jejího trvalého vztahu ke starým hebrejským textům a odrážejí hluboce zakořeněné spojení s jazykovou historií. Victorie si vytvořila bohatou mozaiku technik, které slouží jako nástroje pro pronikání do tradic a hudebních způsobů vyjadřování. Toto spojení posiluje zvuk a jazyk hypnotizujícím kouzlem. MARIANA SADOVSKA je skladatelka dramatických děl a písní, zpěvačka a multiinstrumentalistka, pořadatelka multimediálních představení a workshopů, herečka a hudební režisérka divadelních projektů.

Zásadní inspiraci nachází v tradiční hudbě Ukrajiny a východní Evropy, kterou systematicky zvukově zkoumá a splétá ji do neobvyklých zvukových obrazů v nových aranžích a originálních skladbách. V jejích dílech se minulost stává současnou a regionální univerzální. Řadu let vede workshopy zaměřené na tzv. "bílý hlas" (otevřené hrdlo) vycházející z východoevropské tradice i současné hlasové techniky. Na základě zkušeností s polským divadlem Gardzienice vyvinula systém cvičení umožňující objevovat vazby mezi pohybem a zpěvem, gestem a hlasem, rytmem a dechem. Hledá podstatu každé písně, usiluje o její pravdivé vyjádření a zároveň podněcuje fantazii: Seznamuje nás s rituály, společenským původem a základem každodenního života obsaženými v jednotlivých písních - např. s písněmi svatebními, ukolébavkami, baladami a písněmi léčivými. ORGANIZAČNÍ INFORMACE KDY sobota 30. prosince (10-13 a 14.30-17.30) - neděle 31. prosince (17-20 a 21-24) / Workshop končí pár minut po silvestrovské půlnoci (provoz metra bude v Praze prodloužen do 2:30) KDE Uměleckoprůmyslové museum v Praze, ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1 CENA celý víkend 3000 ,- / Jeden den 1700 ,- PŘIHLÁŠKU najdete na stránkách Hlasohledu. Workshop se uskuteční za podpory Židovského muzea a Umělecko průmyslového musea v Praze. Aktivity Hlasohledu probíhají za podpory Evropské unie, Národního plánu obnovy, Hlavního města Prahy a Ministerstva kultury.