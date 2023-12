Justin Lavash Trio – Křest nového alba

Koncert Justina Lavashe je vždy velmi poutavým zážitkem. Čerpá z nejsyrovějších kořenů blues, ale díky neustálému koketování s jinými formami žánr dalece přesahuje. Je to anglický virtuózní kytarista se syrovým hlasem, který spolupracoval s mnoha špičkovými hudebníky v České republice i v zahraničí (Lenka Dusilová, Vladimír Merta, Monika Načeva). Obvykle vystupuje sólově, takže takto v triu to je vzácná příležitost slyšet ho za podpory dvou vynikajících a zkušených hudebníků. Klávesista a producent/aranžér tria Robert Vašíček strávil řadu let hraním v Praze a Los Angeles, kde se spřátelil s českým kolegou a mimořádným bubeníkem Romanem Lomtadzem (Čechomor, Arakain, Scars on Broadway). Tato formace přináší rockovější stránku Lavashových skladeb a trio vyprodalo sál při svém posledním vystoupení v Jazz Docku v roce 2021.

Tento koncert bude zároveň křtem jejich nového vinylu "E-Train". Album pokřtí Dan Reed (Dan Reed Network).