Mnoho z toho, co opravdu potřebujeme vědět, můžeme najít ve svém nitru.

A tak není potřeba hledat někde daleko stačí se propojit právě s ním. Hudba, instrukce, další tanečníci ti ukážou i další obzory, které by tě samotného nenapadlo zkoumat.



Biodanza je tanečně-pohybová metoda, která dovoluje spojit se s tím, co pociťujeme a vyjádřit to skrze tělo. Bez nutnosti dané formy, s podporou hudby a ideálně i další skupiny lidí. Bez pravidel o estetičnosti, bez pevně daných kroků, jen my, hudba a náš prožitek. To vše nás vede více k sobě, k našemu nitru a naší autentičnosti, ale i k větší radosti ze života.

Jednotlivé večery a jejich témata na sebe v cyklu volně navazují a vedou k postupnému prohlubování prožitku. Je však možné se přidat kdykoliv. Neboť jde o prožitkový pohyb, nikoliv choreografii a kroky