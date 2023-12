Inscenace na pomezí tance, koncertu a dramatu. Stálý boj na zádech býka, jako metafora boje se životem.

“Byla jednou jedna miss rodeo.

Vyrůstala sama.

Nemá ani maminku ani tatínka.

Bydlí v karavanu.

Sama.

Jezdí do města na koni.

Každý jí zná."

Co když je obyčejné bytí nestabilnější než jízda na zdivočelém býku? Alkohol? Medikace? Drogy? Rock and roll? Jak naložit s penězi, ve kterých se topíme, ale štěstí nám nepřináší? Co je moc slz?