Zlatu se vždy přikládal nejhonosnější význam. Pro své jedinečné vlastnosti se stal drahocenným elementem výtvarných děl už před tisíciletími a napříč všemi kontinenty. Pro svoji tvorbu si jej vybrala i umělkyně Erika Voith, která jej propojuje především s náměty nahého lidského těla.

Své obrazy nově představuje do konce ledna 2024 v Art & Event Pointu Černá Labuť v rámci výstavy TĚLO ZLATO SVĚTLO. Jejím pořadatelem je kulturní instituce Art Lines.,

Výstava TĚLO ZLATO SVĚTLO bude pro veřejnost otevřena do 31. ledna 2024, vždy od úterý do čtvrtka, a to od 11:00 do 17:00.