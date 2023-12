Cloudy June 2024 v Praze

Cloudy June Cloudy June je čtyřiadvacetiletá německá textařka a zpěvačka s kubánskými kořeny. Její tvorbu ovlivňuje multikulturní Berlín a výsledkem je originální indie pop. Do textů songů vkládá Cloudy své silné emoce a otevírá tím témata vztahů, sexuality, rovnosti, duševního zdraví a často boří hranice společenských konvencí. Je drsná a zároveň zranitelná. I díky tomu se stala hlasem mnoha mladých žen z queer komunity. První píseň napsala Cloudy v jedenácti letech a později krátce spolupracovala s metalovou skupinou New Greed. Song „FU In My Head“ má na Spotify více než 28 milionů streamů, a podobně je na tom řada jejích dalších songů.

Dalšími populárními jsou například „Devil Is A Woman“, „Mommy Issues“ a „You Problem". V roce 2023 vydala Cloudy nové EP „21st Century Princess“. Na písni „You Problem“ spolupracovala s Emlyn. Živý koncert, který se bude konat 26. března 2024 v Paláci Akropolis, slibuje nevšední hudební zážitek s obří porcí energie.