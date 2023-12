Yin Yin 2024 v Praze

Yin Yin pocházejí z nizozemského města Maastricht a jejich hudební tvorba je neodolatelnou směsici asijského psych-popu, diska, tropicalia a funku, obohacenou o elektronické prvky. Kapelu původně založili Kees Berkers a Yves Lennertz, vášniví sběratelé hudby, kteří se dříve potkávali na akcích jako DJové. Na nové desce „Mount Matsu“ se YĪN YĪN opět vydávají na psychedelickou cestu časem do pestrobarevného thajského funkového vesmíru šedesátých a sedmdesátých let.

Kapela s mistrovstvím propojuje prvky disco, funku a elektroniky v rozsáhlých kosmických improvizacích a okouzlujících tanečních melodiích. YĪN YĪN dosud vydali dvě úspěšná alba: debutové album 'The Rabbit That Hunts Tigers' (2019) a 'The Age Of Aquarius' (2022), která kapelu katapultovala na pódia slavných klubů a festivalů po celé Evropě. Nové album vychází v lednu 2024.