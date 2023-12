Katapult - Nostaliga Tour 2024

OLDA ŘÍHA SLAVÍ 75 LET A V ČELE LEGENDÁRNÍ KAPELY KATAPULT VÁS ZVE NA OSLAVU 60 LET NA SCÉNĚ S NOVÝM ALBEM NOSTALGIA V RÁMCI STEJNOJMENNÉHO TOUR.

BYLO, NEBYLO, ČAS BĚŽEL JAKO SPLAŠENÁ KOZA A NAJEDNOU – BUM BÁC! PÍŠE SE ROK 2023. SEBĚHLO SE TO JAKO NA POTVORU – OLDA ŘÍHA – MOZEK, SRDCE A DUŠE KATAPULTU SLAVÍ 75. NAROZENINY A 60 LET NA SCÉNĚ. (1963–2023). A TAK SE S TÍM OLDA NEPÁRAL A KATAPULT PŘIPRAVIL VÝROČNÍ TURNÉ NOSTALGIA. UDĚLAL SI NAVÍC NÁRAMNOU RADOST, A JEŠTĚ PŘED TURNÉ VYDAL ALBUM NOSTALGIA. DVA BOURÁCI: VAŠEK ZIMA-BICÍ A BIGMAN KÓDL-BASA+ZPĚV, KTEŘÍ ALBUM S OLDOU NAHRÁVALI, S NÍM. NOVÁ ETAPA PRO KATAPULT JE TADY, A TO SE VŠÍM VŠUDY. TEČKA. KONEC POHÁDKY – STARTUJOU!