Zara Larson v Praze

ZARA LARSSON NASBÍRALA MILIARDY STREAMŮ, ZÍSKALA ŘADU MULTIPLATINOVÝCH CERTIFIKÁTŮ A PŘITÁHLA SI STÁLOU CELOSVĚTOVOU FANOUŠKOVSKOU ZÁKLADNU. V ROCE 2016 SE PROSADILA NA GLOBÁLNÍ SCÉNĚ JAKO SKLADATELKA S ENERGICKÝM HLASEM A ŽIVELNÁ HUDEBNÍ SÍLA.

JEJÍ PLATINOVÁ DESKA SO GOOD Z ROKU 2017 SE STALA FENOMÉNEM A STALA SE “DRUHÝM NEJSTREAMOVANĚJŠÍM DEBUTEM ŽENSKÉ UMĚLKYNĚ NA SPOTIFY V HISTORII”. MEZITÍM SE NEUSTÁLE PROSAZOVALA U POSLUCHAČŮ PROSTŘEDNICTVÍM TROJNÁSOBNĚ PLATINOVÉ SKLADBY NEVER FORGET YOU S MNEK A PLATINOVÝCH HITŮ LUSH LIFE, AIN’T MY FAULT A SYMPHONY S CLEANBANDIT. NYNÍ JE CELOSVĚTOVĚ UZNÁVANOU SUPERHVĚZDOU, KTERÁ POSBÍRALA ZEJMÉNA OCENĚNÍ SWEDISH GRAMMY AWARDS, NICKELODEON KIDS’ CHOICE AWARDS A MTV EMAS. V ROCE 2021 VYDALA ALBUM POSTER GIRL S NEJVÝRAZNĚJŠÍMI SKLADBAMI “RUIN MY LIFE”, “WOW” A “TALK ABOUT LOVE” [FEAT. YOUNG THUG].