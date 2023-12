Bad Omens 2024 v Praze

BAD OMENS VYSTOUPÍ ZAČÁTKEM ÚNORA PŘÍŠTÍHO ROKU DÍKY VELKÉMU ZÁJMU V PRAŽSKÉM FORU KARLÍN

LOSANGELESKÁ METALCOROVÁ KAPELA BAD OMENS Z RICHMONDU POTVRDILA SVOU POPULARITU A JEJICH ČEŠTÍ FANOUŠCI DALI JASNĚ NAJEVO, ŽE KLUB SASAZU JE PRO JEJICH SHOW MALÝ. VYPRODANÝ KONCERT 9. ÚNORA 2024 SE TAK POŘADATELÉ ROZHODLI PŘESUNOUT DO VĚTŠÍHO PROSTORU A TO DO FORA KARLÍN. ČTVEŘICE BAD OMENS SE VYŽÍVÁ V ÚDERNÝCH BREAKDOWNECH A HYMNICKÝCH REFRÉNECH, JEŽ EVOKUJÍ SOUČASNÍKY JAKO BRING ME THE HORIZON NEBO PERIPHERY. VE SVÉ HUDBĚ PŘITOM PROKLOUZÁVAJÍ HRANICEMI, ABY NAKONEC ZADUSILI VŠECHNY KONVENCE. JAKO SUPPORT SE PŘEDSTAVÍ KREATIVNÍ, ŽÁNRY BOŘÍCÍ INTERNETOVÁ IKONA A REVOLUCIONÁŘKA POPPY.