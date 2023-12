Ukrajinské Vánoce

Zimní dny nám přináší spoustu radosti a zábavy. Sdružují celou rodinu a nabízí vyžití v podobě tradičních her a radovánek. Součástí tohoto období jsou i vánoční oslavy a my bychom vám letos rádi přiblížili ty ukrajinské. Proto jsme na 17. prosince připravili speciální program:



16:35 - 16:50 | přesun dětských návštěvníků do Studia Krenovka

16:50 - 17:10 | Paradoxical Bodies - work in progress | PONEC

16:50 - 17:30 | pohybový workshop pro děti | Studio Krenovka

Nejprve srdečně zveme do divadla PONEC na interaktivní rodinné představení Čas dětství, které vás vtáhne do světa zázraků, pohádek a splněných přání. Po nich bude dospělým divákům nabídnut work in progress duetu Yany Reutové a Niky Horiachy pod názvem Paradoxical Bodies. Děti se mezitím přesunou na tvůrčí dílnu ve Studiu Krenovka. Malí i velcí se následně sejdou v Čítárně Unijazz, kde bude připravena moderovaná diskuse o vánočních zvycích na Ukrajině a ochutnávka ukrajinských svátečních specialit.

Akci spolupořádá organizace Tanec Praha, Čítárna Unijazz a Krenovka.

Představení Čas dětství - při zakoupení studentské vstupenky budete před vstupem do sálu vyzváni k předložení studentského dokladu. Rodinám z Ukrajiny nabízíme vstupenky zdarma, pro vstup stačí předložit platný cestovní pas nebo občanský průkaz Ukrajiny. Vstupenky si prosím rezervujte předem. Ми пропонуємо безкоштовні квитки сім‘ям з України, где для входу потрібно лише пред’явити дійсний паспорт або посвідчення особи України. Будь ласка, бронюйте квитки заздалегідь.

Akce je součástí projektu "Usedlost Krenovka na pražském Žižkově - nové centrum pro současné umění a komunitu", podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP 2014 - 2021.